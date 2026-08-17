DAECHANG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DAECHANG hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 98.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DAECHANG -22.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 496.77 Milliarden KRW gegenüber 338.05 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch