Daechang Forging legte Quartalsergebnis vor

Daechang Forging hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Daechang Forging hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 64.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 355.00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 83.38 Milliarden KRW – eine Minderung von 3.56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 86.46 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch