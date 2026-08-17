Daechang Forging: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daechang Forging hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Daechang Forging hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 501.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 156.00 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Daechang Forging 102.06 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85.03 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch