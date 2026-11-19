Dae Won Kang Up hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 131.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -81.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434.10 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 389.95 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch