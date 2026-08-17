Dae Won Kang Up veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dae Won Kang Up hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 399.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 111.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 472.01 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 421.73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch