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19.11.2026 06:37:00
DAE-IL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
DAE-IL hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -162.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DAE-IL ein EPS von 44.00 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 171.95 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 8.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAE-IL 188.84 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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