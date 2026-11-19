DAE-IL hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -162.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DAE-IL ein EPS von 44.00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 171.95 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 8.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAE-IL 188.84 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch