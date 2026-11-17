Dae Hyun hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -10.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 47.33 Milliarden KRW gegenüber 46.83 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch