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18.11.2026 06:37:00
Dae Duck Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Dae Duck Electronics präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 495.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Dae Duck Electronics einen Gewinn von 217.00 KRW je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 508.46 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 367.28 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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