Dae Dong Industrial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dae Dong Industrial gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2387.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dae Dong Industrial ein Ergebnis je Aktie von -103.000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 352.40 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 354.10 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch