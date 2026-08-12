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12.08.2026 06:37:00
Dae Dong Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dae Dong Industrial hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 908.63 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dae Dong Industrial 452.00 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 467.08 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 414.56 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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