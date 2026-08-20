Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.97 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.16 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 264.9 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 159.9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch