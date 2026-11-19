Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.92 PLN, nach 0.820 PLN im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 191.9 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A 134.6 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch