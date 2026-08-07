DaChan Food (Asia): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DaChan Food (Asia) hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 1.75 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.62 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch