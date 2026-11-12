DaChan Food (Asia) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DaChan Food (Asia) hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.01 HKD. Im letzten Jahr hatte DaChan Food (Asia) einen Gewinn von 0.020 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.82 Milliarden HKD – ein Plus von 4.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DaChan Food (Asia) 1.73 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch