Dabur India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dabur India stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.85 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.55 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 35.63 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31.91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch