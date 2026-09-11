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11.09.2026 06:37:00
D2L legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
D2L lud am 09.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Das EPS lag bei -0.08 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.070 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77.6 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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