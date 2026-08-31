D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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31.08.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagabend im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 17,23 USD zu.
Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 17,23 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 17,35 USD. Bei 16,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'413'248 D-Wave Quantum-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Gewinne von 171,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 12,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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