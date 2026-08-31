D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 17,20 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 17,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 698'966 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 63,21 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,76 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 34,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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