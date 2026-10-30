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30.10.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend tiefrot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 10,2 Prozent auf 10,39 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 10,2 Prozent auf 10,39 USD ab. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,23 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 10,93 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 2'346'617 Aktien.
Am 01.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. 260,42 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,23 USD am 30.10.2026. Mit Abgaben von 1,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.08 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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D-Wave Quantum am 30.10.2026
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