D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend tiefrot

Um 20:26 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 10,2 Prozent auf 10,39 USD ab. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,23 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 10,93 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 2'346'617 Aktien.

Am 01.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. 260,42 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,23 USD am 30.10.2026. Mit Abgaben von 1,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.08 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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