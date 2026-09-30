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D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

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30.09.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum präsentiert sich am Abend stärker

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum präsentiert sich am Abend stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 16,64 USD.

D-Wave Quantum
13.85 CHF -2.81%
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Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 16,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 17,20 USD. Mit einem Wert von 16,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'517'253 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 180,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 23,35 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,65 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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