D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 17,03 USD zu. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,20 USD zu. Bei 16,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 833'564 Stück.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 46,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 174,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 33,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 3.08 Mio. USD, gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,65 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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