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D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

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29.09.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum wird am Abend ausgebremst

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 16,47 USD abwärts.

D-Wave Quantum
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Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 16,47 USD. Das bisherige Tagestief markierte D-Wave Quantum-Aktie bei 16,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 17,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'143'693 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 183,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 22,53 Prozent wieder erreichen.

Am 06.08.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
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