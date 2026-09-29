D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 16,67 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 16,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,07 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 783'900 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 180,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,76 USD ab. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 30,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.10 Mio. USD gelegen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,375 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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