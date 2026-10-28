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28.10.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Minus bei 11,56 USD.
Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 4,7 Prozent auf 11,56 USD abwärts. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,53 USD nach. Bei 12,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'692'850 D-Wave Quantum-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,43 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 223,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,27 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.
Am 06.08.2026 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.10 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.08 Mio. USD.
Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der D-Wave Quantum-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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D-Wave Quantum am 28.10.2026
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