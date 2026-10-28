D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit Abschlägen

Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 4,7 Prozent auf 11,56 USD abwärts. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,53 USD nach. Bei 12,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'692'850 D-Wave Quantum-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,43 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 223,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,27 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 06.08.2026 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.10 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.08 Mio. USD.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der D-Wave Quantum-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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