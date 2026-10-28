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28.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Nachmittag
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der D-Wave Quantum-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 11,67 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 11,67 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 11,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,19 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 707'975 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,43 USD) erklomm das Papier am 01.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 220,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Bei einem Wert von 11,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 3,47 Prozent sinken.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 10.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der D-Wave Quantum-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,295 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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D-Wave Quantum am 28.10.2026
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