D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Nachmittag

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 11,67 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 11,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,19 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 707'975 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,43 USD) erklomm das Papier am 01.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 220,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Bei einem Wert von 11,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 3,47 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 10.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der D-Wave Quantum-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,295 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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