D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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28.09.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 17,20 USD ab.
Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 17,20 USD abwärts. Die D-Wave Quantum-Aktie sank bis auf 16,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'989'357 D-Wave Quantum-Aktien.
Bei 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 63,22 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,76 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 25,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.10 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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