D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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28.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Montagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 17,14 USD nach.
Der D-Wave Quantum-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 17,14 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,00 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 17,00 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 590'215 Stück gehandelt.
Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 46,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 172,75 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,76 USD am 31.03.2026. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 34,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.10 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.08 Mio. USD.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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