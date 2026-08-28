Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus D-Wave Quantum

D-Wave Quantum Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus D-Wave Quantum

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 6,6 Prozent auf 16,71 USD.

D-Wave Quantum
13.83 CHF -4.95%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 16,71 USD. Das bisherige Tagestief markierte D-Wave Quantum-Aktie bei 16,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'248'706 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 179,77 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.08 Mio. USD – eine Minderung von -0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.10 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,295 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur


Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten