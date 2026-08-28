D-Wave Quantum Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus D-Wave Quantum

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 16,71 USD. Das bisherige Tagestief markierte D-Wave Quantum-Aktie bei 16,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'248'706 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 179,77 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.08 Mio. USD – eine Minderung von -0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.10 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,295 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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