D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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28.08.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Freitagnachmittag kräftig
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der D-Wave Quantum-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,5 Prozent auf 16,91 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die D-Wave Quantum-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,5 Prozent auf 16,91 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 16,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 17,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 790'833 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 176,46 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,57 Prozent.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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