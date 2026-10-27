D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Dienstagnachmittag höher

Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 12,04 USD. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 12,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,71 USD. Bisher wurden via NASDAQ 800'111 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 211,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Bei 11,27 USD fiel das Papier am 24.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,40 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.08.2026 lud D-Wave Quantum zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,55 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 3.08 Mio. USD, gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,65 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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