D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Um 20:26 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 17,93 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 18,37 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,82 USD. Zuletzt wechselten 2'272'817 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 160,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,76 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

D-Wave Quantum gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

2026 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,295 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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