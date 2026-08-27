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D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

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27.08.2026 16:29:00

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag in Grün

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag in Grün

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 18,12 USD.

D-Wave Quantum
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Das Papier von D-Wave Quantum legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 18,12 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,29 USD zu. Bei 17,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'020'661 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Mit einem Zuwachs von 158,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 29,61 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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