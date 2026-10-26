D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verbilligt sich am Montagabend

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 11,61 USD nach. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 11,34 USD. Mit einem Wert von 11,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'072'214 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 37,43 USD markierte der Titel am 01.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 222,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,27 USD ab. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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