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26.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 11,76 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 11,76 USD. In der Spitze gewann die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 11,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,56 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 691'034 D-Wave Quantum-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,43 USD) erklomm das Papier am 01.11.2025. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 68,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2026 bei 11,27 USD. Abschläge von 4,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 06.08.2026 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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