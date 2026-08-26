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D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

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26.08.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Abend kräftig

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Abend kräftig

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 9,1 Prozent auf 17,58 USD.

D-Wave Quantum
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Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 9,1 Prozent im Minus bei 17,58 USD. In der Spitze büsste die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 17,57 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,65 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'419'293 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 165,93 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 27,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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