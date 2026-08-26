D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Nachmittag ein

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 6,3 Prozent bei 18,13 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,12 USD ab. Bei 18,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1'404'343 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 157,86 Prozent. Bei 12,76 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,65 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

D-Wave Quantum gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 05.11.2026 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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