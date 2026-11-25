Um 16:28 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 8,0 Prozent auf 6,20 USD ab. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,08 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,39 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 710'996 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,39 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 422,34 Prozent wieder erreichen. Am 25.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,94 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte D-Wave Quantum 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. D-Wave Quantum liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.51 Mio. USD im Vergleich zu 3.74 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 09.04.2027 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,293 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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