D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verzeichnet am Abend kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der D-Wave Quantum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 17,47 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,99 USD aus. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 17,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,42 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'612'400 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 167,60 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (12,76 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 26,99 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,65 Prozent zurück. Hier wurden 3.08 Mio. USD gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus

D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor