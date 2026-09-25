D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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25.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 17,36 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 17,36 USD. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 17,24 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 17,42 USD. Zuletzt wechselten 464'103 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 169,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 26,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,375 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 25.09.2026
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