D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend gesucht

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 19,33 USD. In der Spitze legte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 19,42 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,03 USD. Bisher wurden heute 2'350'130 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 141,91 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 12,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,00 Prozent.

Am 06.08.2026 lud D-Wave Quantum zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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