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25.08.2026 16:29:00

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

D-Wave Quantum
15.28 CHF -0.56%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 18,78 USD zu. Die D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf 19,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,03 USD. Zuletzt wechselten 896'280 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 148,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 12,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 47,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 vorlegen.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,295 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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