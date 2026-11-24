Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 7,1 Prozent auf 6,79 USD ab. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 6,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,99 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'723'818 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,39 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 376,95 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 6,46 USD fiel das Papier am 21.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 10.11.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.51 Mio. USD – ein Plus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 3.74 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.04.2027 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,293 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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