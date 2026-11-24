Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 6,7 Prozent bei 6,82 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,81 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 668'388 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 23.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 78,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 5,28 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten D-Wave Quantum-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. D-Wave Quantum liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,41 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 4.51 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.74 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.04.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,293 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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