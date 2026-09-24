D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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24.09.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 17,54 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 17,54 USD zu. Bei 17,54 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,48 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'178'046 D-Wave Quantum-Aktien.
Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Mit einem Zuwachs von 166,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 37,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 05.11.2026 gerechnet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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