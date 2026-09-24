D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 16,71 USD. Bei 16,48 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 774'864 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 179,77 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 12,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.08.2026 lud D-Wave Quantum zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,55 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.10 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.08 Mio. USD.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 05.11.2026 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus

D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor