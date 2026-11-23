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23.11.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zündet am Abend Kursrakete
Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 14,0 Prozent auf 7,43 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 14,0 Prozent auf 7,43 USD. Bei 7,93 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'595'305 Stück gehandelt.
Am 23.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 335,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,46 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten D-Wave Quantum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 10.11.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,59 Prozent auf 4.51 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.74 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte D-Wave Quantum am 09.04.2027 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,293 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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