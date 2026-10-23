|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Freitagabend ins Minus
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 11,52 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 11,52 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,27 USD nach. Bei 11,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'142'549 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 37,43 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 224,91 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 2,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
Aktien von D-Wave, IonQ & Co. schwächer: Auch IBM rechnet mit Konsolidierung im Quantensektor
Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
23.10.26
|D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Freitagabend ins Minus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti im Aufwind: Chipsektor-Erholung strahlt aus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|D-Wave-CEO verkauft Aktien: SEC-Meldung liefert den Grund - Anleger steigen wieder ein (finanzen.ch)
|
19.06.26
|D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator (finanzen.ch)
|
12.05.26
|D-Wave Quantum-Aktie rutscht ab: Anleger reagieren auf rote Zahlen und sinkende Erlöse (finanzen.ch)
Analysen zu D-Wave Quantum
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
D-Wave Quantum am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.