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23.10.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Freitagabend ins Minus

D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Freitagabend ins Minus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 11,52 USD.

D-Wave Quantum
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Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 11,52 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,27 USD nach. Bei 11,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'142'549 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 37,43 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 224,91 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 2,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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D-Wave Quantum am 23.10.2026

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