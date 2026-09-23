D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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23.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 17,34 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 17,34 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 17,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,89 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'175'461 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 169,61 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,76 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,44 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.
Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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