Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’922 -0.2%  SPI 19’754 -0.3%  Dow 51’484 -0.7%  DAX 25’411 -0.7%  Euro 0.9389 -0.1%  EStoxx50 6’300 -0.4%  Gold 4’287 -1.6%  Bitcoin 69’702 -1.4%  Dollar 0.8246 0.5%  Öl 103.6 4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Leclanché meldet Insolvenzantrag für deutsche Tochtergesellschaften an - Aktie im Blick
Rückenwind für die Novartis-Aktie? US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
Darum gewinnt der US-Dollar zum Franken und Euro an Stärke
Suche...

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 16:29:00

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Nachmittag nach

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 17,34 USD abwärts.

D-Wave Quantum
14.28 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 17,34 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 17,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,89 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'175'461 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 169,61 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,76 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,44 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur


Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten