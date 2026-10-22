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22.10.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Donnerstagabend tief südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 11,44 USD abwärts.
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,5 Prozent auf 11,44 USD abwärts. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,40 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'583'232 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Am 01.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 227,19 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,36 USD ab. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 0,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3.08 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.10 Mio. USD umgesetzt worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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