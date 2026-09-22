D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 17,41 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 17,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'169'247 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 46,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 168,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

D-Wave Quantum gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,65 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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